Esta es la lista de deseos de un niño keniano sin agua

Cuando Colombia empieza a sentir los efectos de un intenso verano, asoma en las redes sociales un video protagonizado por un niño de Kenia cuya expectativa de vida es de tan solo cinco años.

Nkaitole, de cuatro años de edad, vive en Amboseli, y tiene un 20% de probabilidades de morir en cuestión de meses por la falta de agua potable en su pueblo.

Este niño protagoniza una campaña de la organización sin ánimo de lucro Water is Life , que ayuda a llevar agua a comunidades carentes de este líquido vital en el mundo.

A Nkaitole le pidieron una lista de deseos por cumplir a su corta edad y, una vez compartida, empezó a hacerse realidad.

Su pedido, cargado de sencillez, fue cumplido. Hoy, es una inspiración para miles de personas en el mundo.

Entre los deseos que se hicieron realidad estaban: jugar en un estadio de fútbol, viajar en avión y en lancha, recibir el primer beso de una niña, correr con el hombre más veloz del mundo y conocer el mar.

Este video titulado 'Lista de deseos de un niño de cuatro años' , que ha sido ampliamente compartido, termina con una reflexión para todos: "El agua no potable es una de las mayores causas de muerte en niños menores de cinco años".

La probabilidad de que Nkaitole no llegue a los cinco años de edad es de uno a cinco. Que esta campaña nos sirva a todos de lección.

¡Increíble transformación!

A sus 23 años, Elsa Rhae se ha convertido en la reina del maquillaje en YouTube.

La joven, graduada en producción audiovisual, es capaz de transformarse casi que en cualquier personaje de la ficción: desde el caminante blanco de Game of Thrones hasta el Capitán Planeta.

Elsa Rhae is a self-taught make-up artist that transforms her face into a multitude of characters.