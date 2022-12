Esta fue la respuesta de Rafa Nadal a conmovedora carta que le escribió una abuelita de 92 años

No importa la hora o el día, esta mujer mexicana siempre está pendiente de los movimientos del tenista español.

Pero esta no es la primera vez que Gloria le envía una misiva al deportista, muchas veces le escribió sin recibir respuesta alguna.

La conmovedora carta relata el seguimiento que le ha hecho a sus partidos y a su carrera. De igual forma cuenta que su difunto esposo también fue tenista. “yo creo por eso me gustó”.

Eran tantas las ganas de expresarle su admiración que su bisnieta, Débora Mansur, se puso a la tarea de difundir su mensaje a través de las redes sociales.

“Mi bisabuela es fan #1 de Nadal y siempre le escribe cartas y se las manda hasta España. Como jamás ha recibido respuesta, le pedí que escribiera una para twitter y me dio esto…” escribió en su cuenta de Twitter.



Mi bisabuela es fan #1 de Nadal y siempre le escribe cartas y se las manda hasta España. Como jamás ha recibido respuesta, le pedí que escribiera una para twitter y me dio esto...le harían el día si me ayudan a que Nadal la lea plisssss. @RafaelNadal pic.twitter.com/R5hfpR9ZIX — Debora Mansur (@Deboramansurr) February 7, 2018

Ante los más de 19 millones de retweet, el jugador le envió la tan anhelada respuesta.

“Querida Débora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Muchas gracias”, dijo Nadal.



Querida Debora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Muchas gracias https://t.co/jgkh7Hdjpv — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 9, 2018

Advertisement