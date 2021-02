Esta joven colombiana está de pie contra todo pronóstico y su sonrisa es inspiradora

Al ver la sonrisa de Paula Agredo, una caleña de 25 años, es difícil imaginar por lo que ha pasado.

“El 2 de febrero de 2021 tuve un accidente bastante grave montando bici”, relata.

De ese día no recuerda nada.

“Cuando llega mi mamá le dicen que se despida. Le dijeron: ‘ella ya no sobrevive, ella ya no se va a levantar’”, explica la joven.

Paula perdió una gran cantidad de masa encefálica.

“Me quitaron parte de mi cráneo; yo sé que eso suena 'superguaah', pero sí. No creían que pudiera volver a hablar, no creían que pudiera volver a caminar, no creían que pudiera volver a escribir”, relata.

Y lo hizo contra todo pronóstico. Después de dos días en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Valle del Lili, Paula abrazó de nuevo la vida.

“Yo qué sé, un milagro, Dios no me tenía agendada, porque en el cielo escucharon las oraciones de todos ustedes, porque mi destino es otro”, reflexiona la joven.

Hoy publicó un nuevo video en el que resume las que llama sus pequeñas grandes victorias.

“Para mí, mi primera pequeña victoria ha sido subir y bajar escaleras sin mucha dificultad. La segunda pequeña victoria es comer sola. La tercera es bañarme sola. La cuarta victoria es dormir derecho”.

Pero, tal vez, la victoria más grande es la de inspirar a otros a sortear las pruebas del destino sin perder la esperanza.

