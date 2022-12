Esta joven terminó amenazada de muerte tras aceptar la amistad de un extraño en Facebook  

"Se hacen las estrellitas y terminan muertas", le escribió alguien identificado como Javier Quintana. Ella compartió su historia para que no le pase a otros.

Los hechos se remontan a hace una semana, luego de que la joven aceptó una invitación en la red social.

Después de que el hombre intentara comunicarse en un chat y ella lo dejara en visto, el hombre escribió una andanada de insultos en los que amenazó con quitarle la vida.

“Che... contesta… después se quejan cuando las **** matando, violando”, escribió el agresor.

Después, justificó su acción violenta con la supuesta indiferencia de la joven. “Por eso hay tantos asesinos violadores, por pendejas pelotudas agrandadas como vos que se hacen las divas y los chabones son unos marginados que no les queda otra que usar la fuerza y violencia”, añadió.

“¿Qué te pasa enfermo? Si no quiero no te hablo, supéralo machito”, le contesto la joven quien de inmediato tomó pantallazos de los mensajes, procedió a bloquearlo e hizo la denuncia en una publicación.



La pesadilla apenas comenzaba. Un día después recibió mensajes de WhatsApp por parte del hombre quien siguió con los mensajes intimidatorios. Adicionalmente, le envió mensajes obscenos y desnudos.

Por si fuera poco, la amenazo con que si no borraba la denuncia iba a publicar su teléfono en una página pornográfica.

La víctima, identificada como Agustina Gorocito, decidió denunciar el caso ante la Fiscalía argentina.

En una entrevista para la televisión del país gaucho, la agredida dijo que las amenazas la han obligado a cambiar radicalmente sus hábitos

“Estoy acompañada por mis papás. No voy al gimnasio, no salgo ya a ningún lado. Es un peligro. Se ensañó conmigo porque lo hice público”, declaró la joven.

Hace cuatro días el acosador creó un grupo en Facebook llamado “Javier pido disculpas” donde le implora a la joven que retire la denuncia y además asegura ser víctima de amenazas de muerte.

Este miércoles, el hombre nuevamente se puso en contacto con su víctima y con total descaro aseguró que no la amenazó sino que se trató "sino de comentarios un poco molestos".



