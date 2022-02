Esta lápida sorprende a visitantes de un cementerio: “Lejos de la demente esposa y peores hijos”

Una lápida captó la atención de usuarios en Twitter por el mensaje que el occiso hizo grabar en ella: “Lejos de la demente esposa y peores hijos. Aquí descansa en paz Eduardo Serra 12-7-53”. La gente puede encontrarla en el cementerio de San Roque, en Corrientes, Argentina.

Quien tomó la foto de la sepultura fue Ariel Mun, pero la historia detrás de ella la desveló una habitante de San Roque al medio TN.

“Se trata de don Eduardo Serra, que dejó por escrito que quería escribir ese mensaje cuando muriera”, dijo.

Según ella, su papá le contó que el difunto, “en vida, ya había enviado a realizar la lápida y la tenía debajo de su cama”.

El propio twittero que compartió la imagen comentó lo que quería que se leyera en su tumba: "Acá yace un cuerpo totalmente usado, gastado y bienvivido. Dejen birra".

Entre los comentarios, una mujer sostuvo que “creía que lo que pidió mi viejo era raro. En su lápida dice ‘aquí yace el mejor asador del mundo’”, y anexó una imagen.

Otra usuaria contó que esa historia le recordó “un epitafio que leí la primera vez que visite un cementerio y decía: ‘A mis hijos que en vida no me valoraron ni me visitaron nunca, sepan que ya no estoy aquí, así que si trajeron flores llevárselas a alguien que pueda verlas’”.