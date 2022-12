Esta mujer encontró la fórmula perfecta para que sus hijos leyeran

Como madre merece una medalla, les dio donde más les dolía: la clave del wifi. El éxito de su secreto ha sido alabado pero también criticado. ¿Qué opina usted?

El caso tuvo lugar en Italia, donde la noticia se viralizó velozmente gracias a las redes sociales .

“La clave del wifi de esta semana es el color del vestido en el libro Ana Karenina. He dicho el libro, no la película. Buena suerte, mami. Postdata: he empezado a leer El conde de Montecristo”, dijo el mensaje que la mujer dejó en la puerta de la nevera para que sus hijos pudieran leerlo con toda seguridad.

La publicación ha sido replicada en miles de cuentas de todo tipo de redes sociales en el mundo.

Sin embargo, aunque para muchos el ingenio de la idea es de imitar, otros han comentado que la prueba podría causar un efecto contrario, puesto que la lectura desde ese enfoque no es vista como un placer sino como una obligación.