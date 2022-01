Estacionó mal su vehículo y le dejaron particular mensaje “Si quiere sombra mueva el c…”

En la localidad argentina Gonzales Catán sucedió un inusual suceso. Cuando un hombre estacionó mal indebida su vehículo y le dejaron un curioso mensaje en un cartel.

Los hechos fueron compartidos por la cuenta de Instagram @catan.city, dedicada a compartir memes y curiosidades que ocurren en el sector.

En la imagen se observa un cartel que contiene el inusual mensaje.

Todo parece indicar que fue un vecino del sector el autor de los hechos. Para llevar a cabo su cometido solo necesitó cartulina, un marcador y cinta adhesiva.

En el cartel, ubicado en el parabrisas del vehículo que se estacionó mal, puede leerse: “Si quiere sombra, mueva el culo y plante un árbol”.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que dejó el mensaje y la reacción del dueño del carro. No obstante, muchos usuarios no tardaron en reaccionar sobre lo ocurrido y, según refleja la publicación, el actuar del sujeto fue buen visto, pues la publicación ya cuenta con más de 500 me gusta.