Este alto funcionario belga hizo un papelón cuando intentaba ponerse un tapabocas

Ante la decenas de reporteros lo usó como gorro, después como antifaz y casi no logra ubicarlo correctamente.

Koen Geens, ministro de Justicia de Bélgica, sufrió más de la cuenta para usar un tapabocas correctamente.

El funcionario se encontraba de visita en un taller dedicado a la producción de estos utensilios durante la pandemia del COVID-19 y cuando llegó el momento de utilizar uno, hizo el papelón.

Primero lo puso sobre su cabeza y parecía un gorro. En el segundo intento lo bajó, pero no hasta la boca sino que lo dejó en sus ojos. Y la tercera fue la vencida.

Meanwhile in Belgium... their deputy prime minister getting to grips with the situation. pic.twitter.com/NPnelc6shd

— Laura Round (@LauraRound) May 1, 2020