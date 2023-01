Este amoroso hombre de 99 años camina 9 kilómetros a diario para ver a su esposa en el hospital

Cuando joven luchó en la Guerra de Corea, pero su batalla más poderosa la da junto a su amada Waverlee. Esta es la historia de un matrimonio que lleva 55 años.

Luther Younger es un habitante de Nueva York que le hace honor a su apellido, que en español traduce “más joven”. Y es que le falta un año para llegar a su centenario, pero esto no se nota porque vive la vida de forma "hiperactiva": lo dice su hija y lo reconoce él.

Younger ya pasó las bodas de oro con Waverlee, a quien describe como “la taza de té más dulce que ha conocido”. A esa compañera le detectaron un tumor cerebral y llevan casi 9 años luchando juntos.

Diariamente este hombre camina casi 9 kilómetros para visitar a su amada en el hospital de Rochester. Pero no porque sea pobre o porque nadie se ofrezca a darle un ‘aventón’ en su auto, simplemente, como dice Lutheta, es un hombre hiperactivo. "Mi papá dice que – caminar - lo mantiene vivo", recoge CBS News.

Luther está orgulloso de ese carácter obstinado. "La gente me dice que actúe a mi edad, sí. Están celosos porque no bebo, no fumo, porque no está bien", indicó el hombre de 99 años, que aún es capaz de lanzarse al piso y hacer flexiones de pecho como lo hizo cuando era marine y luchó en la Guerra de Corea en los años 50.

Caitlin O'kane, reportera de CBS, viajó con él para vivir en carne propia el recorrido que hace a diario Luther. Reconoció que él hablaba en el camino con muchos, pues toda una celebridad en su ciudad, y que ni el calor lo puede apaciguar.

“Luther está triste por dejar su amor, pero sabe que mañana, llueva o haga sol, volverá a caminar para ver su "dulce taza de té", finaliza el reportaje que hizo Caitlin, que usted puede ver completo aquí .