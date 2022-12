Este hombre comió solo papas por un año: vea el impresionante cambio

Pesaba más de 151 kilos cuando decidió desayunar, almorzar y comer el tubérculo en sus diferentes presentaciones.

Desde hace un año, el australiano Andrew Taylor solo come papas. La dieta, que va en contra de toda lógica alimenticia, le ha permitido bajar más de 50kg.



Taylor, quien se considera adicto a la comida, pesaba más de 151 kilogramos cuando decidió cambiar sus hábitos alimenticios. Antes de asumir el reto, comía todo tipo de comida chatarra como fritos, hamburguesas, pizzas, helados y dulces.

“No puedo dejar de comer, pero me quería acercar lo más posible. Me pregunté si había un solo alimento en particular que pudiera comer siempre, y las papas fueron las mejores” dice el australiano sobre su dieta.

Taylor encontró varios artículos en los que se analizaba la papa como un gran suplemento nutricional. El tubérculo, además de tener carbohidratos, tiene los aminoácidos esenciales, proteínas, fibra y hierro.



Comer cinco papas al día puede cubrir las necesidades nutricionales del ser humano, aunque puede haber deficiencia de vitaminas. Para evitarlo, Taylor acompañó las preparaciones de papa con naranja.

Además de bajar 50 kg, Taylor cuenta que ha mejorado su salud: “Tenía el colesterol alto pero ahora ha bajado, mi presión arterial se ha regulado al igual que mis niveles de azúcar”.

Durante el año del reto Taylor llevaba sus propias papas a reuniones familiares y viajes, e incluso llamaba a los restaurantes a los que iba a comer para asegurarse que el menú contaba con dicha comida.