Este hombre de 56 años caminaba 34 kilómetros para ir a trabajar

Cientos de personas han contribuido con decenas de miles de dólares para ayudar a un hombre de Detroit que asegura caminar regularmente cerca de 34 kilómetros (21 millas) para ir y regresar del trabajo.

El Detroit Free Press reportó que James Robertson aborda camiones parte del trayecto de camino a su empleo en una fábrica en el suburbio de Rochester Hills, pero como no cubren toda la ruta, termina caminando cerca de 13 kilómetros (8 millas) antes de que su turno comience a las 2 de la tarde, y 20 kilómetros (13 millas) más cuando termina a las 10.

Ultimamente lo lleva un banquero que lo veía caminar todos los días y finalmente le preguntó qué estaba haciendo.

Luego de que el diario escribió sobre la situación del hombre de 56 años el pasado fin de semana, muchas personas comenzaron a lanzar iniciativas para ayudarlo a comprar un auto y pagar por el seguro. Algunos se han ofrecido a llevarlo gratis y otros le han propuesto comprarle o regalarle un carro.

Robertson comenzó con su travesía diaria a la fábrica donde moldea partes, luego de que su carro se averió hace diez años y el servicio de autobús fuera recortado. Ha tenido asistencia perfecta al trabajo por más de 12 años.

"Fijo nuestros estándares de asistencia con este hombre", dijo Todd Wilson, gerente de la fábrica en Schain Mold & Engineering. "Digo, si este hombre puede llegar, caminando todos esos kilómetros bajo la nieve y la lluvia, déjenme decirles que tengo gente en Pontiac, a diez minutos de distancia que dice que no puede llegar. ¡Patrañas!".

Evan Leedy, un estudiante de 19 años en la Universidad Wayne State, leyó la historia y abrió un sitio web en GoFundMe con la meta de conseguir 5.000 dólares. Para la noche del martes había recaudado más de 245.000 dólares.

Robertson se dijo halagado con la atención y asombrado de que los extraños quisieran ayudarlo.

Cuestionado sobre un programa federal recientemente disponible en el sistema de autobuses de Detroit que podría recogerlo en casa y dejarlo en su trabajo, Robertson comentó: "Preferiría que gastaran el dinero en un sistema de transporte de 24 horas, y no en un pequeño autobús para mí. Esta ciudad necesita autobuses a toda hora, todos los días de la semana. Y le pueden decir al Ayuntamiento y al alcalde que yo dije eso".



Suerte de principiante

Una abuela italiana de 84 años es hoy un vivo ejemplo de la suerte que acompaña a los principiantes. Su familia la llevó a jugar bolos por primera vez en su vida y la experiencia resultó insuperable.

Una breve explicación de cómo se cogía la bola y a qué debía apuntarle y la abuela se fue decidida a realizar su inédito lanzamiento.

No se complicó. Se inclinó ligeramente e hizo que la bola empezara a rodar con lentitud, cada vez más centrada en la pista.

¡Y moñona!

En el primer lanzamiento de su vida, la abuelita tumbó todos los palos, ante la sorpresa de sus acompañantes.

Ni ella misma pareció entender la hazaña que acababa de realizar.



“Aloz y petróleo”, polémicos tuits de presidenta argentina en China

La presidenta argentina, Cristina Fernández, de visita en China, y en el ojo del huracán en su país tras el escándalo provocado por la muerte del fiscal que la denunció, levantó este miércoles una nueva polémica con la publicación de tuits hablando de "aloz y petlóleo" tras reunirse con empresarios chinos.

"Más de 1.000 asistentes al evento? ¿Serán todos de "La Cámpola" y vinieron sólo por el aloz y el petlóleo? (sic)", publicó la mandataria en su cuenta oficial tras encabezar un seminario empresarial en Pekín.

Más de 1.000 asistentes al evento… ¿Serán todos de “La Cámpola” y vinieron sólo por el aloz y el petlóleo? … — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 4, 2015

"Sorry (perdón). ¿Sabes qué? Es que es tanto el exceso del ridículo y el absurdo, que sólo se digiere con humor. Sino (sic) son muy, pero muy tóxicos", continuó en la red social.

Sorry. ¿Sabes qué? Es que es tanto el exceso del ridículo y el absurdo, que sólo se digiere con humor. Sino son muy, pero muy tóxicos. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 4, 2015

Fernández no hizo alusión directa alguna al escándalo que sacude a su país tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que falleció de un tiro en la cabeza, en circunstancias sin aclarar, cuatro días después de denunciarla por presunto encubrimiento de sospechosos iraníes del atentado contra una mutualista judía que dejó 85 muertos en 1994.

El particular sentido del humor de Cristina Fernández se convirtió de inmediato en tema del día entre los usuarios argentinos de Twitter.

En el PC chino se están matando de risa con el tuit de CFK s/La Cámpola y el aloz. Están pensando cómo responder a tanto ingenio y gentileza — hindelita (@hindelita) February 4, 2015

Fernández, que se encuentra en Pekín desde el lunes con una amplia delegación de funcionarios que incluye a varios ministros, mantuvo hoy un encuentro con su par chino, Xi Jinping, en el que rubricaron una declaración conjunta para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países.

Argentina y China firmaron una quincena de acuerdos de cooperación, desde la construcción de nuevas centrales nucleares hasta proyectos de telecomunicaciones.