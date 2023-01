Este niño estaba tan dormido que confundió una silla con su maleta y ni la profe se aguantó la risa

Cuando la docente la ayudaba a guardar los útiles el alumno se despertó tan desubicado que se equivocó. El video ha sido visto más de 11 millones de veces.

No son tan descabelladas las escenas de niños durmiendo en un salón de clase. Una mala noche la tiene cualquiera. Sin embargo, el protagonista de este video parecía no haber dormido hacía muchos días.

En lugar de despertarlo, su maestre creyó que era mejor ayudarle a recoger los útiles y guardárselos en la maleta.

En uno de los movimientos de la mujer el niño se despertó, y sí que lo hizo asustado, pues inmediatamente buscó su maleta para colgársela.

Lo cómico fue que en lugar de la maleta se colgó una silla. Estaba tan dormido que no notó que ni las dimensiones, ni el peso, ni el material eran propios de un morral y así se la puso.

La profesora no lo podía creer, así que sacó su celular para grabarlo, pero la prácticamente la risa no la dejó. Fueron tantas las carcajadas que lloró, mientras que el alumno se demoró un rato en entender la situación.