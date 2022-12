Este perro se llevó el susto de su vida por cuenta de un cachorro de león

Ocurrió en la granja de animales Cornellskop , en la Provincia Occidental del Cabo, Sudáfrica. Un inquieto cachorro de león quiso jugar, pero pudo más la fama de rey de la selva que precede a los de su especie.

En la escena, grabada por sus cuidadores, se ve cómo el pequeño felino camina sigiloso por un costado de la casa, a pocos metros de un perro aparcado en la entrada principal.

El cachorro le llega por detrás al can que, en ese momento, está distraído mirando al interior de la vivienda. Cuando el perro gira su cabeza, se encuentra de frente con el superpredador.

El león casi mata del susto al perro que, en cuestión de segundos, gime, salta y huye.

Mientras, el felino pareciera decir que lo único que quería era jugar.

La granja Cornellskop es, en realidad, un centro de adiestramiento de animales para participar en películas y comerciales de televisión.

Este video es todo un éxito en internet, donde ha sido visto más de seiscientas mil veces.

Adiós a la abuelita Betty

Betty Jo Simpson, más conocida como la "abuelita de Instagram" , falleció el pasado fin de semana a sus 80 años de edad y ocho meses después de haber sido diagnosticada con cáncer de pulmón.

Su muerte se dio a conocer a través de las redes sociales, las mismas que la convirtieron en toda una celebridad.

Con la imagen de Harley, su mascota hoy solitaria, la familia de Betty Jo hizo el anuncio en Instagram, donde la abuelita tenía cerca de setecientos mil seguidores.



This is really so sad. #RIPGrandmaBetty33 #GrandmaBetty #RIPGrandmaBetty thanks for inspiring us. The battle is won. pic.twitter.com/qHdLlCoR64 — Juliana Cristina (@jucristina_) agosto 3, 2014