Este video demuestra que nadie es inmune al coronavirus: golpea donde más duele

“Tu abuela tiene COVID, ¿tú no habrás ido de fiesta?”, son las palabras demoledoras en este video viral realizado por Willy Suárez.

El cortometraje muestra a un joven de fiesta con sus amigos que recibe una llamada inesperada de su mamá que cambia todo en su vida.

Mientras él le miente diciendo que está estudiando en la casa de un amigo, la mujer al otro lado de la línea le da la peor de las noticias: “Es tu abuela, está muy mal, no puede respirar, tiene COVID, no sabemos cómo lo cogió si todos tuvimos mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta?”, a lo que el arrepentido joven contesta “no”.

+1

Cortometraje para @culturainquieta #compromiso60

Si te gusta difunde para hacer llegar el mensaje gracias!! ❤️ pic.twitter.com/rMFe5kXsYG — Willy Suárez (@willyysuarez) October 31, 2020

Eludir la responsabilidad no salvó a la abuela de este joven.

Recuerde: nadie, absolutamente nadie, es inmune al COVID-19 . La enfermedad sabe atacar donde más nos duele.