Estos albañiles son la burla en las redes sociales por su insólito error en una obra

Un compañero los grabó con su celular y ninguno pudo contener la carcajada al darse cuenta de su "burrada".

Sucedió en una construcción en Argentina, cuando los obreros soldaban un caño (tubo).

Muy concentrados estaban los dos trabajadores y no se vieron intimidados por la grabación. Sin embargo, una frase les hizo estallar en carcajadas, no sin antes sonrojarse. “Ahora vamos a tener que cortar el caño para poder sacar la escalera porque no hay otra forma de sacar la escalera”, dijo el narrador.

“Acá vemos que se acaban de dar cuenta”, recalca el que sostiene el celular, mientras los protagonistas del insólito hecho caminan y caminan intentando digerir la embarazosa situación.

El video supera las 600.000 vistas y la mayoría de comentarios son, por supuesto, a manera de burla.

