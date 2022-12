Estos hombres pasaron de los puños a los abrazos en pelea callejera

Del odio al amor sólo hay un paso, dice la sabiduría popular que bien han decidido aplicar dos sujetos que, en aparente estado de embriaguez, intercambiaron insultos y se fueron a los golpes.

La pelea, que cada vez se tornaba más violenta, comenzó a las 10:50 p.m. en una calle sin Dios ni ley en Filadelfia, Estados Unidos.

De repente, los agresores pasaron de los puños a los abrazos, y sin razón aparente, intercambiaron efusivas muestras de afecto.

En el video se aprecia, incluso, cómo se dan la mano antes de que cada quien tome su camino.



Un tatuaje muestra las dos caras de la depresión

“Queridos papá y mamá, no me maten por haber tomado esta decisión permanente. Quiero que me escuchen”. Con estas palabras, Bekah Miles, de 20 años, decidió hacer pública su batalla contra la depresión.

Bekah fue diagnosticada con esta enfermedad mental el año pasado, pero solo hasta ahora se atrevió a compartir su experiencia a través de las redes sociales.

Con un tatuaje, le reveló al mundo las dos caras de la moneda. Quien se hace frente a ella, puede leer “I´m fine” (Estoy bien); pero desde la perspectiva de la propia Bekah, cuando baja la mirada a su pierna, el mismo tatuaje dice “Save me” (Sálvame).

“Para mí, la depresión es: los días que me siento triste sin razón, las mañanas en las que no soy capaz de levantarme de la cama, dormir mucho o dormir poco (…) comer demasiado o no comer casi nada…”, escribe Bekah al tratar de hacer una lista de lo que la enfermedad le provoca en su cotidianidad.

El tatuaje y el mensaje fueron publicados en su cuenta de Facebook y ha sido compartido más de 300 mil veces hasta este martes.



Clases de etiqueta para perros

Una niña está empecinada en que su perro, un pastor alemán, coma según las reglas de etiqueta de los humanos. Con cuchara en mano, se dedica a darle el concentrado a África, su mascota.

El video, grabado en Argentina por Belén Ruiz, la mamá de la niña, muestra cómo el perro acepta que su amiga le abra a regañadientes el hocico para recibir la comida con cubiertos. No hay de otra que seguirle el juego a esta profesora persistente.

Según Belén, la niña ya lo había intentado con el gato de la casa, pero este escapó antes de la lección de etiqueta.

No puedo con este par de dos!! Mi bebé es de Sanlucar de Barrameda, Cádiz, España!! No dice abrí, dice Áfri, la perra se llama ÁfricaPosted by Belén Ruiz Cáceres on Martes, 18 de agosto de 2015 https://www.facebook.com/belen.ruizcaceres/videos/1198677370158255/

Publicado en Facebook, el video ha logrado sumar nueve millones de reproducciones.