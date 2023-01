“Estoy buscando a Rodríguez”: conmovedor llamado de un niño que perdió a su mejor amigo

Entre lágrimas, este pequeño de 5 años pide que “si alguien lo tiene me lo devuelve por favor”. Lo olvidó en un tren en Argentina.

Para muchos es un simple peluche, para Lautaro es mucho más que eso y las lágrimas en sus ojos son evidencia del momento tan triste por el que está pasando.

El niño viajaba en tren con sus padres y en un descuido la foca de peluche fue olvidada. A pesar de los esfuerzos, Rodríguez, como fue bautizado el juguete, no aparece.

Para hallarlo, su mamá publicó un video en Facebook en el que Lautaro pide ayuda para hallar a su amigo, del que no se separaba hacía dos años.



Las tiernas lágrimas del chico despertaron la solidaridad de unos 5 mil usuarios de redes, que han compartido el video para que Rodríguez aparezca. Sin embargo, una persona fue más allá y le hizo llegar un peluche idéntico.

“A veces una mentirita piadosa puede sanar un corazoncito angustiado”, escribió la madre de Lautaro. Aunque reconoció que su hijo es consciente de que este no es el Rodríguez original, sí lo vio feliz.



Advertisement

Lautaro sonríe y comparte con sus nuevos juguetes, pero en su vida y en su corazón aún está el espacio de Rodríguez. La familia aún confía en que el muñeco original regrese a casa.