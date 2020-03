Estudiantes de Wuhan hallaron la forma de acabar con aplicación con la que hacen tareas desde casa

Se aliaron para calificar con una estrella a DingTalk y así lograr que la eliminen de las tiendas virtuales. “No me maten”, suplica la plataforma.

La aplicación, creada hace 5 años, tiene una calificación de 2,5 en Apple y Play Store.

Las autoridades escolares decidieron usarla para que los jóvenes que permanecen en cuarentena en Wuhan no se atrasen en sus estudios, pero ellos descubrieron que si le dan una baja calificación será retirada y así ellos se despedirán de sus labores.

Fue por eso que los creadores de DingTalk publicaron un video en Bilibili en el que piden: "Por favor, no me den más calificaciones de una estrella. Fui elegido para este trabajo y no hay mucho que pueda hacer al respecto", y rematan diciendo “no me maten”.

Entretanto, las autoridades sanitarias chinas informaron de un nuevo mínimo de nuevos positivos por el coronavirus COVID-19 en el mismo día en que el presidente del país asiático, Xi Jinping, se desplazó a la ciudad de Wuhan, epicentro del brote y en cuarentena desde enero.

Se trata de la primera visita del Jefe del Estado chino a la zona, a la que acudió, según la prensa estatal, "para inspeccionar el trabajo de prevención y control del nuevo coronavirus", cuya cifra de víctimas mortales alcanzó los 3.136 en China.

Protegido con una mascarilla, Xi se reunió con trabajadores sanitarios, realizó una teleconferencia con enfermos y visitó uno de los hospitales provisionales construidos en tiempo récord, el de Huoshenshan.

"Xi dijo que, después del trabajar duro, la situación en (la provincia de) Hubei y Wuhan ha arrojado cambios positivos con avances importantes, pero las tareas de prevención y control siguen siendo arduas", según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Asimismo, las imágenes de la televisión estatal mostraron al mandatario charlando con algunos residentes de Wuhan, donde la Comisión Nacional de Sanidad ubicó todas y cada una de las 17 nuevas víctimas mortales registradas en su último parte.

El desplazamiento de Xi para animar a sus compatriotas podría interpretarse como una señal de que el fin de la epidemia está más cerca, como asegura la prensa oficial, si bien es cierto que se produce después de varios días de reducción de los nuevos contagios, hasta los 19 de este martes.

El virus podría "viajar"

Pero los buenos datos no deben hacer que se relaje la vigilancia contra el virus, dice el Gobierno, máxime cuando un estudio llevado a cabo por epidemiólogos del Gobierno chino sostiene que el coronavirus puede sobrevivir en el aire durante al menos 30 minutos y difundirse hasta a 4,5 metros de distancia.

Es decir, más lejos de la "distancia de seguridad" recomendada por las autoridades sanitarias de todo el mundo, entre uno y dos metros.

La investigación asegura que el virus puede "durar días" en superficies donde caigan gotas respiratorias infectadas, lo que aumenta el riesgo de contagio si una persona lo toca y luego se frota la cara.

El tiempo que el virus dura en la superficie depende de factores como la temperatura, según el estudio: por ejemplo, a alrededor de 37 grados centígrados puede sobrevivir de dos a tres días en materiales como vidrio, tela, metal, plástico o papel.