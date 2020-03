Estupidez humana: obligan a este mono a alzar pesas y hacer abdominales

El video fue publicado por la organización PETA, que advierte las consecuencias de patrocinar estas prácticas.

Las indignantes escenas fueron captadas en Tailandia y el protagonista es Ning Nong, un mono de cuatro años con una cadena en el cuello al que obligan a hacer cosas antinaturales.

Ning Nong deserves better. He's choked, beaten, and chained to perform stupid "tricks" for human entertainment.

This horrifying abuse will only end when people STOP buying tickets to animal circuses. #BoycottAnimalCircuses pic.twitter.com/egKcLzM9wG

