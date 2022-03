Exalumno le pidió perdón a su profesor cuando lo reconoció después de robarlo

El profesor Julio Ferreri contó con tristeza que uno de sus exalumnos lo robó en una calle de Argentina cuando se detuvo un momento en su motocicleta. El joven, quien estaba acompañado de otro sujeto, interceptó al docente para tratar de arrebatarle el celular y el bolso que llevaba.

“Me apuntaron con la pistola. Veo la cara de un exalumno mío que era quien estaba cometiendo el hurto. Lo reconocí, lo perseguí. Él no me reconoció porque estaba con el casco puesto. ‘Vos has sido mi alumno, yo te conozco, no me hagas esto’”, dijo el educador.

Agregó: “Él se da vuelta, me mira y ahí tira las cosas. Él y el otro joven se van corriendo. Me mandó un mensaje contándome algunas cosas (...) El contexto donde viven nuestros jóvenes no les ofrece muchas oportunidades”.

Tal y como lo relató el profesor Julio para el medio Todo Noticias , el joven le envió un mensaje de texto pidiendo disculpas por lo sucedido.

“Hola profesor, buen día, quería pedirle perdón con todo mi corazón por lo que hice. Yo nunca lo reconocí, ahora me acuerdo de que usted me ayudó mucho y yo lo quiero a usted. Porque me aconsejó, me ayudó y yo lo quería como un amigo”, escribió el exalumno.

