Excremento de león, el nuevo “oro” para exterminar plagas que salvó a un zoológico

Aufgrund hoher Nachfrage: Löwenkot als Katzen- und Marderschreck für den heimischen Garten jetzt auch per Versand möglich. Der Erlös unseres ECHT BIO-TIPS geht an den gemeinnützigen Verein Lacey Fund e.V., der sich mit seinen Projekten für die Verbesserung der Haltungsbedingungen für Tiere in menschlicher Obhut einsetzt. Bestellung bitte per Email unter kontakt@lacey-fund.com Fotos (c) Copyrights Sven Hoppe dpa #löwenkot #trick17 #geheimwaffe #löwen #circuskrone #martinlacey