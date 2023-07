Exesposos celebraron su divorcio juntos: “Finalmente me libré del mal”

Los exesposos Lury Maia y Barbara Benjamin se han vuelto tendencia en las redes sociales luego de celebrar su divorcio a través de un video.

En las imágenes se observa cómo los buenos amigos sostienen el certificado que corrobora legalmente la separación.

Mientras ambos observan el acta, ríen y bromean, de hecho a Lury Maia se le oye decir: “Finalmente me libré del mal de mi vida”. Acto seguido, Barbara Benjamin le da una leve palmada en un hombro.

Tras la viralización de esta historia, medios de comunicación brasileños se interesaron por el romance que mantuvo esta pareja.

Publicidad

A través de diferentes entrevistas, compartidas por ellos mismos, la expareja, que reside en Brasil, comentó que comenzó a salir en el año 2012, y tras dos años de relación decidieron contraer nupcias. Después de sellar su amor en el altar, Lury Maia y Barbara Benjamin tuvieron un hijo.

Pese al amor, la pareja tomó la decisión de separarse en el año 2018 y firmaron los respectivos tramites en el 2021. No obstante, por “problemas burocráticos”, fue hasta el mes de junio de este año que les fue entregado el certificado, hecho por el que celebraron en redes.

Publicidad



Internautas y personas cercanas a los exesposos aplaudieron su madurez y cercanía.

“Que bien que se tomen las cosas a la ligera”, “nunca vi tanta alegría en ambas partes”, “creo que es el mejor divorcio de la vida”, “Espero pronto la fiesta”, expresaron algunos.

Hombre de 102 años se divorció a los 99

Mauricio, un hombre de 102 años proveniente de Argentina, se hizo tendencia en las redes sociales luego de que, durante una entrevista con el medio local Nosotros a la mañana, contara que s u vida mejoró desde que se divorció a los 99. Cabe aclarar que este era su segundo matrimonio.

"Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día", expresó el hombre de 102 años.

Publicidad

Sin embargo, cuando él y su entonces pareja decidieron divorciarse, su salud cambió para bien, según dijo el hombre de 102 años.

"A los dos o tres meses se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce", añadió.