¡Exótico polizón! Rana colombiana sobrevivió a viaje de 8.000 kilómetros entre bananas de exportación

Cada año viajan desde Colombia miles de toneladas de bananas al viejo continente, pero nunca antes una entrega había llegado con semejante polizón.

Según medios locales, la rana fue encontrada por el personal del supermercado Asda, ubicado el sur de Gales, que de inmediato se puso en contacto con la asociación Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Se trataría de una rana platanera, pero especialistas han sido enfáticos en decir que es muy complicado identificar el tipo.

Habría sobrevivido al largo viaje hacia un clima más frío, sin comida ni bebida, debido a una habilidad propia de los anfibios para desacelerar su metabolismo.

La rana, llamada Asda en honor a sus salvadores, fue transferida al centro especializado en animales exóticos Silent World To You.

"La rana es muy pequeña, con un cuerpo del tamaño de mi pulgar, pero patas traseras más largas. Por supuesto, no sabemos si es un bebé o un adulto", le contó Gemma Cooper, inspectora de RSPCA, a la estación local Mix 96. Además, elogió al personal de la tienda por mantenerla segura.

Por su parte, el centro especializado Silent World To You indicó que no es frecuente que esto ocurra, pero a Asda “le está yendo muy bien y, curiosamente, se puso muy cómoda en una cáscara de plátano mientras ayudamos a ubicarla en su nuevo entorno, menos familiar”.