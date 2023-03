¿Experiencia paranormal en Armero? Creadora de contenido registra misteriosos hechos

En redes sociales se ha viralizado el video de una creadora de contenido que visitó las ruinas de Armero , municipio ubicado en el departamento del Tolima, y, según ella, experimentó sucesos paranormales.

Durante su paso por el lugar, la joven, identificada en la plataforma de TikTok como Paola Pineda, enseñó parte de su recorrido.

Mientras pasaba por los lados de una bóveda, la influenciadora escuchó que algo se cayó dentro del espacio cerrado. Además, en un momento posterior, esta oyó que le hacían como una especie de silbidos desde el mismo sitio.

Asustada, procedió a caminar unos cuantos pasos para alejarse del lugar. Sin embargo, en ese momento, según sus palabras, presenció que alguien corrió hacia ella.

Pese a que la mujer aseguró en el metraje que lo ocurrido le generó bastante susto, eso no fue impedimento para que terminara su recorrido en el lugar.

Hasta la tarde de este viernes, 31 de marzo de 2023, el video contaba con más de un millón de reproducciones y más de 50.000 me gusta. Fue tanta la difusión que los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar.

"Son las almas penando", "la energía de Armero es muy fuerte", "se escuchan voces al final", dijeron algunos.

Fantasma estaría asustando a tres hermanitos

Un fantasma estaría asustando a tres hermanitos que viven en un apartamento ubicado en Utah, Estados Unidos. Un video captó el susto que vivió uno de los menores de edad cuando la presunta presencia paranormal botó un juego en la habitación donde dormían los pequeños.

Fue la madrastra de los niños, Keira Henricksen, quien dio a conocer las imágenes al diario MailOnline.

La joven de 18 años relató al medio que pensó que los hermanitos, de 7 y 5 años, se habían puesto a jugar en vez de dormir cuando escuchó el estremecedor ruido en el apartamento al que ella se mudó hace 9 meses.

Solo uno de los pequeños se despertó con el ensordecedor estruendo de la caja de legos lanzada al piso. Un video registró cómo, aterrado, lo único que hizo fue cubrir su cabeza.

“Me enojé con él y le pregunté qué estaba haciendo, porque era hora de acostarse. Repetía que no había hecho nada. Dijo 'no lo toqué, lo prometo'”, relató la joven.

Por eso decidió ver las cámaras de seguridad, ya que estaba completamente segura de que habían sido los niños los que habían botado el juego.