Extraño dejó nota de amor y raro regalo para una mujer y esta lo hizo viral

En tiempos en los que la tecnología se convertido en un aliado imprescindible hasta para conquistar, no es muy común recibir notas de amor a mano y menos extraños regalos, como le pasó a una mujer que hizo viral al que muchos llaman ya como acosador.

Elleanor Holland, de 25 años, residente en el condado de Lancashire, en Inglaterra , encontró en la puerta de su casa un curioso detalle que la dejó desconcertada a ella y a su novio Adam Greenway.

Se trató de una nota que decía 'Siempre te amaré', acompañada de un detalle del que han intentado encontrar una explicación: dos salchichas gigantes.

Holland insiste en que no tiene idea de quién se lo pudo haber enviado y, entre burlas, realizó una publicación en Facebook en la que destacaba irónicamente que 'el romance no ha muerto' y a la vez preguntaba alguien quisiera ponerse en contacto con ella.

"Adam estaba bastante sorprendido, así que le expliqué que no sabía y se estaba riendo. Todos hemos visto el lado divertido. Es divertido, pero espero que no sea nada más que eso”, dijo la joven de acuerdo con The Sun. Haga clic aquí para ver las imágenes .

También agregó una recomendación: “Definitivamente hay formas más románticas de declarar tu amor. Si están buscando a alguien, al menos deberían incluir su número de teléfono móvil y dejar de lado las salchichas. Tal vez reemplazarlas con boletos de avión”.

Dijo que la única explicación que encontraron para las salchichas es que estuvieran dirigidas a su mascota, pero decidió desecharlas porque no sabía si podían tener algún veneno.