Facebook creará espacio para que sus usuarios encuentren pareja

"Uno de cada tres matrimonios en Estados Unidos empiezan en línea", dijo Mark Zuckerberg. Unos 200 millones de miembros de la red social dicen ser solteros.

"No habíamos hecho ninguna opción para encontrar parejas", destacó el empresario en su conferencia anual de desarrolladores (F8), que se celebra hasta el miércoles en San José (California) y se retransmite por internet.

Aunque no especificó cuándo, Dating permitirá a los usuarios crear un perfil privado para tener citas, al estilo de populares aplicaciones como Tinder, con personas que no sean "amigas" y que coincidan en eventos o grupos de Facebook.

"Esto va a ser para construir relaciones reales a largo plazo, no solo aventuras", apuntó Zuckerberg en un esperado discurso donde dejó clara la intención de la plataforma de "seguir construyendo" un mundo conectado a la vez que invierte en mejorar la privacidad.

Otra de las novedades destacadas por el fundador de Facebook fue el lanzamiento de las gafas Oculus Go en 23 países por 199 dólares, un precio gracias al cual "mucha gente experimentará la realidad virtual y la presencia virtual por primera vez".

Zuckerberg arrancó aplausos al anunciar que los asistentes de F8, unas 5 mil personas, se llevarían gratis el producto, que contiene mil aplicaciones y lleva las lentes de más alta calidad "instaladas por Oculus en un dispositivo hasta ahora".

En cuanto al software, Zuckerberg comenzó con Watch Party para Facebook, donde aprovechó para reírse de sí mismo en medio del escrutinio al que está sometida la firma por el acceso no autorizado de una consultora política a los datos de unos 87 millones de usuarios.

"Digamos que tu amigo está testificando en el Congreso: puedes juntar a tus amigos y pueden reír o llorar juntos. Algunos de mis amigos lo hicieron, pero espero que no se repita pronto", bromeó, mostrando esa opción para ver videos en grupo y comentarlos con su propia intervención ante los legisladores de EE. UU. el mes pasado.

Facebook también habilitará a finales de año un apartado dedicado a momentos de "crisis", donde las personas afectadas podrán compartir información de primera mano a tiempo real, como carreteras que queden cortadas o fotos y videos de daños que se produzcan.

Por otra parte, tanto en Instagram como en WhatsApp, aplicaciones que pertenecen a la red social, se podrán hacer videollamadas en grupo dentro de unos meses, sin que se conozca fecha concreta.

Además, Instagram estrenará un diseño en el apartado Explorar que organiza los contenidos por categorías, y habilitará efectos de realidad aumentada en su cámara, novedad que también llega a Messenger, una aplicación cuya apariencia va a ser "simplificada".

Zuckerberg dedicó buena parte de su discurso de apertura, que siguieron unas 1.400 personas por internet, a la privacidad que está impulsando la firma tras su polémica con la consultora Cambridge Analytica, pero retó a los asistentes a "seguir construyendo".

"Necesitamos diseñar tecnología para ayudar a acercar a las personas", afirmó el empresario, quien advirtió a los desarrolladores: "Si no trabajamos en esto, el mundo no avanzará en esta dirección solo, y estamos aquí para eso".

Le puede interesar:

Campañas políticas, las más perjudicadas con cambios en las políticas...