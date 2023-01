Facebook lanza servicio de citas y escoge a Colombia para probarlo

Desde este 20 de septiembre se encuentra disponible en la aplicación de la red social. Aquí le explicamos cómo funciona.

Este producto nace como respuesta al comportamiento que Facebook ha percibido en sus usuarios, muchos de ellos interesados en conocer nuevas personas y establecer relaciones.

Dating es el nombre que le dieron a la funcionalidad que, por ahora, es exclusiva para Colombia.

Expertos estiman que será la competencia directa de Tinder.

Lo que necesita saber:

1. Solo se conocerá su nombre, sin apellido, y edad.

2. El perfil podrá completarlo con cierta información extra sobre gustos o algunas fotografías.

3. Facebook Dating no mostrará si tienen amigos en común o cuáles son los amigos de quienes están usando el servicio.

4. Personas bloqueadas no aparecerán en la lista de candidatos o candidatas.

5. Está habilitada la opción de mostrar los eventos y grupos en lo que ha estado. El usuario determinará si le conviene enseñar esto para tener más chances de conseguir una cita.

6. No recomendará a nadie que sea su amigo de Facebook, la intención es conocer gente nueva.

7. A diferencia de Tinder, no será necesario hacer ‘match’ para empezar una conversación.

8. Recuerde: no es una aplicación aparte, aparecerá una pestaña en la aplicación de Facebook. Sin embargo, lo que usted haga en Dating no se verá reflejado en su perfil de la red social.