Facebook, multada con 1,2 millones de euros en España por vulnerar protección de datos

La red social recaba datos como ideología, sexo o creencias religiosas sin informar de forma clara acerca del uso y finalidad que le va a dar a los mismos.

La red social estadounidense Facebook fue multada con 1,2 millones de euros en España por recabar datos sin consentimiento de los usuarios y no informar claramente del uso que les da, informó este lunes la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

"La Agencia declara la existencia de dos infracciones graves y una muy grave de la Ley de Protección de Datos e impone a Facebook una sanción total de 1,2 millones de euros" (1,4 millones de dólares), explicó el comunicado de la AEPD.

Tras su investigación, la agencia constató "que Facebook recaba datos sobre ideología, sexo, creencias religiosas, gustos personales o navegación sin informar de forma clara acerca del uso y finalidad que le va a dar a los mismos".

En un mensaje escrito, Facebook anunció que recurrirá la decisión, con la cual "respetuosamente discrepa".

"Como le dejamos claro a la AEPD, los usuarios escogen la información que quieren agregar en sus perfiles y compartir con otros, como su religión. De todas maneras, no usamos esta información para dirigir publicidad hacia las personas", señaló, asegurando "cumplir con la ley de protección de datos de la UE".

La AEPD encontró sin embargo que la red social usa datos "especialmente protegidos con fines de publicidad (...) sin obtener el consentimiento expreso de los usuarios como exige la normativa de protección de datos", según su comunicado.

Además, utiliza datos recolectados en páginas de terceros "que no son de Facebook y que contienen el botón 'Me gusta'", señaló.

Por último, la red no elimina los datos de los usuarios cuando dejan de ser útiles, ni siquiera cuando solicitan explícitamente su eliminación, agregó la AEPD.

En julio pasado, Facebook anunció en sus resultados del segundo trimestre una nueva alza de sus ingresos por la venta de publicidad, el segmento más vigilado por Wall Street porque constituye casi la totalidad de los ingresos del grupo.

La venta de publicidad aumentó 47% a 9.160 millones de dólares.

- Más de 2.000 millones de personas utilizan Facebook al menos una vez al mes.

- En mayo pasado en Francia, Facebook fue condenada a una multa de 150.000 euros por faltas a la ley francesa que protege a los cibernautas.

A nivel europeo, el llamado Grupo de Contacto vela por la protección de datos de los usuarios. Está integrado por la AEPD de España y organismos similares de Francia, Bélgica, Alemania y Holanda.