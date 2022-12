Facebook tendrá un reality show cuyo ganador se llevará medio millón de dólares a su casa

Las grabaciones serán en Los Ángeles y la producción está a cargo del mismo director de ‘American Ninja Warrior’.

Todavía no está confirmada la fecha de estreno, ni el número de episodios. Solo se sabe que serán 50 participantes provenientes de diferentes estados, que lucharán por el jugoso premio en una serie de retos de agilidad.

Con la decisión, la compañía de Mark Zuckerberg debuta en el mercado de las series originales. El concurso se llamará ‘The Last State Standing’ (El último estado en pie).

La tan esperada serie será producida en Los Ángeles, California, y estará a cargo del canadiense Arthur Smith, productor de concursos para NBC.

La red social también está interesada en continuar con el proyecto ‘Loosely Exactly Nicol’, un producto de MTV que fue cancelado hace cuatro meses por las duras críticas.

Con esto, Zuckerberg quiere consolidar Facebook como la compañía mediática con mayor alcance en el mundo.