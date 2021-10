Familia se despide de su perro tras tener que abandonar su casa por temor a incendio

Este conmovedor video tiene con el corazón en la mano a los amantes de los animales. Una familia se despide de su perro tras tener que abandonar su vivienda debido a incendios forestales.

Los hechos tuvieron lugar en una provincia de Argentina, donde fuertes vientos extendían un incendio. Las personas estaban siendo desalojadas para prevenir una tragedia y para que, en caso de que las llamas se propagaran, solo hubiera pérdidas materiales.

Las cámaras del medio Telefe Córdoba registraron el momento en que la familia se despide de su perro, entre lágrimas por dejar al animal y también la vivienda que habían construido sin la certeza de volverse a encontrar.

EL DRAMA DE DEJAR TODO POR EL FUEGO

Las llamas no cesan en el norte provincial y cada vez son más las familias evacuadas. Esta familia vive cerca del Cerro Colorado y entre lágrimas tuvieron que abandonar su hogar.



🌎 Seguí informado en https://t.co/nD7pHMWJAs pic.twitter.com/VuoaEVJs6l — Telefe Córdoba (@telefecordoba) October 6, 2021

A pesar del conmovedor momento, usuarios de redes sociales han reprochado que la familia se despide de su perro en lugar de llevarlo y ponerlo a salvo con ellos.

“Eso no es despedida, es abandono” o “no tuvieron que dejarlo, DECIDIERON dejarlo” fueron los comentarios.

No obstante, la propietaria de Kaiser, nombre del perro, aclaró que no juzgaba a las personas que enviaron comentarios negativos, pues no sabían qué estaba pasando y mucho menos cómo terminó la historia.

Afortunadamente, los incendios fueron controlados y los dueños regresaron a casa para el reencuentro. No solo eso, los Bomberos cuidaron de Kaiser y otros animales, pues el desalojo era por prevención y no porque hubiera un daño inminente.