Famosa pone al descubierto su alopecia y confiesa que ha sido víctima del abuso de extensiones

Detrás de su frondosa cabellera, Vanessa Martínez escondía una enfermedad que se agravó con el tiempo y que la obligó a raparse la cabeza.

¿Víctima de la vanidad? Vanessa dice que sí al advertir que abusó de las extensiones de pelo natural, en su afán por lucir una cabellera abundante dado su trabajo como bloguera de belleza.



“Como puedes ver, llevo extensiones. Este no es mi pelo natural. No importa el tipo de extensiones que te pongas, poco a poco te irás quedando calva por el peso”, dijo Vanessa en un video en YouTube en el que revela su problema.

Con ayuda de una amiga, grabó el momento en el que se rapó la cabeza.



“Mis extensiones me han dejado calva, la culpa es mía porque me las puse (…) Me estoy poniendo más y más calva, así es que por qué no cortarme el pelo y empezar de nuevo”, reconoció Vanessa al tiempo que rasuraba lo que le quedaba de cabello natural.



La bloguera decidió hacer pública su enfermedad, para llamar la atención de otras jóvenes que, como ella, se exponen a sufrir de alopecia por abusar de químicos y extensiones.