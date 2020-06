Famoso youtuber está en el ojo del huracán por regañar a niño que le dijo “no tengo papá”

Este uruguayo cuenta con casi siete millones de seguidores en su canal de Youtube. Lastimosamente, uno de los videos que protagonizó no lo deja muy bien parado entre quienes lo siguen y los que no.

Un fan, emocionado por conocerlo, grabó el encuentro y acabó captando una escena que le ha costado un montón de críticas.

Las imágenes muestran a varios niños que se le acercan con la ilusión de conocerlo, mientras él está a bordo de un vehículo. De repente, abre la puerta para regañar a uno de ellos: “¿Qué te pasa a vos? No golpees el auto. Te estoy viendo, no golpees el auto. ¿Quieren foto? Hay foto. ¿Quieren saludo? Saludo.

Pero no faltes al respeto porque nadie te está faltando al respeto. A portarse bien, no hagas lo que no te gusta que te hagan”.

Aunque se le ve un poco alterado, parecía una reflexión sensata. Sin embargo, fue subiendo el tono a un nivel que, para muchos, no era necesario usar con el niño.

“Si no te lo enseña tu papá te lo enseño yo”, dijo en influenciador, a lo que el menor respondió “no tengo papá”. En ese momento Yao Cabrera contrapunteó: “ya veo por qué”.

un nene le dijo a yao cabrera que no tenía papá y él le dijo “YA VEO POR QUÉ” y solamente por tocarle el auto dios que chabon pelotudo literalmente DEJEN DE CONSUMIR A ESE ABUSADOR ENFERMO pic.twitter.com/qTgAG8rudW — aaron (@shawnftoctavia) June 8, 2020

En el video, que se acerca a los tres millones de visualizaciones en Twitter, han aparecido muchos comentarios de desprecio, pues piensan que le faltó tolerancia para manejar la situación y tildaron de cruel su comentario sobre el padre del menor.