¿Fanático del espagueti? Este hombre se tomó la foto del pase con un colador de pasta en la cabeza

Harvey Fountain, de 27 años, podría ser el fanático número uno del espagueti a nivel mundial. Tal es el amor de este joven por ese alimento que se tomó la foto del pase con un colador de pasta en la cabeza.

Publicidad



Según The Sun , el amor de este hombre por la pasta es tal que asiste a una supuesta iglesia en la que sus fieles adoran al espagueti. El nombre de esa congregación es ‘Monstruo de Espagueti Volador’.

Para ellos, el colador de pasta es un elemento “sagrado”. Este fue el motivo que llevó al joven de 27 años a tomarse la foto del pase con un colador puesto en la cabeza.

“Me tomé dos cervezas antes de ir y hacerme la foto. Tenía mucha adrenalina porque había unas 20 personas en la fila mirándome. Les pregunté si me lo podía poner en la cabeza y lo hice. Me dijeron que podría recibir una multa si no tenía el colador puesto mientras conducía, pensé que era un trato justo”, manifestó el protagonista de esta historia al medio citado anteriormente.

Publicidad

Aseguró que para su pareja es una situación graciosa, pero a su padre lo dejó sin palabras.

Publicidad

“Me gusta pensar que la gente ve esto con humor”, concluyó el joven.