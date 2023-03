Fantasma estaría asustando a tres hermanitos: ¿qué piensa usted de este video?

Un fantasma estaría asustando a tres hermanitos que viven en un apartamento ubicado en Utah, Estados Unidos. Un video captó el susto que vivió uno de los menores de edad cuando la presunta presencia paranormal botó un juego en la habitación donde dormían los pequeños.

Fue la madrastra de los niños, Keira Henricksen, quien dio a conocer las imágenes al diario MailOnline.

La joven de 18 años relató al medio que pensó que los hermanitos, de 7 y 5 años, se habían puesto a jugar en vez de dormir cuando escuchó el estremecedor ruido en el apartamento al que ella se mudó hace 9 meses.

Solo uno de los pequeños se despertó con el ensordecedor estruendo de la caja de legos lanzada al piso. Un video registró cómo, aterrado, lo único que hizo fue cubrir su cabeza.

“Me enojé con él y le pregunté qué estaba haciendo, porque era hora de acostarse. Repetía que no había hecho nada. Dijo 'no lo toqué, lo prometo'”, relató la joven.

Por eso decidió ver las cámaras de seguridad, ya que estaba completamente segura de que habían sido los niños los que habían botado el juego.

“Me di cuenta de que no era así. El ruido asustó al niño, saltó asustado”, relató sobre el supuesto fantasma que estaría acechando a la familia.

“Me asusté, no sabía lo que estaba pasando. Para mí, parecía que (el juego) había sido empujado. La forma en que cayó fue tan repentina que había que presionarla”, sostuvo la madrastra de los hermanitos al ver el video.

La joven también sostiene que ha escuchado voces en el apartamento y cree que alguien los está observando.

Sobre la presencia fantasmal afirma que las cámaras de seguridad detectan movimiento en su casa, “pero no hay nadie allí, es realmente extraño”.

“Siento constantemente una presencia. Nunca me siento cómoda allí. Cuando me visto, miro detrás de mi hombro porque siento como si me estuvieran observando”, cuenta la joven.

Incluso, afirma que “una vez que me desperté porque escuché voces en la sala de estar, pensé que Anthony (su pareja) había llegado a casa, así que fui a saludarlo, pero no había nadie allí”.

También dice que escucha “a los niños susurrar, pero al revisar las cámaras ellos están dormidos”.

Por su parte, el padre de los tres niños cree que debe haber alguna forma para entender lo que pasa con el supuesto fantasma.

“Parece que el juego fue empujado, pero siempre hay una explicación para que suceda algo así”, señaló.

Sin embargo, reveló que "no hubo incidentes extraños hasta que Keira se mudó".