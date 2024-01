¿Fantasma evitó un gol? Video sobre extraño suceso durante un partido es viral

En los últimos años, TikTok ha sido una de las redes sociales favoritas para compartir hechos insólitos. A ellos se sumó recientemente el de un supuesto fantasma que "evitó que le hicieran un gol" a un arquero mexicano.



El creador de contenido que se da a conocer como Joakim Kardashian, a quien le apasiona el fútbol, compartió en su cuenta de TikTok cómo un “fantasma evitó que le hicieran un gol”. Incluso, manifestó: “Jamás creí en los milagros”.

En el video, que ha sido reproducido más de 2 millones de veces, explicó que muchos internautas se percataron de que en una de sus atajadas tuvo una ayuda “sobrenaturalmente extra”.

“Esta atajada mía fue súper viral, pero la gente descubrió algo súper misterioso y es que hay un comentario que no deja de aparecer: ‘Él no toca el balón y aún así lo atajó’”, así comenzó su relato Joakim.

Luego, cuando analizó el video en velocidad normal, pareciera que él es quien evita que el balón ingrese a la red, pero cuando reduce la marcha del clip logra apreciar que la pelota “se frena antes”.

“Parece algo paranormal porque si vemos la jugada en cámara normal pues es una atajada y ya, pero si la apreciamos en cámara lenta pareciera que pega con algo antes de pegar contra mi pie”, explicó.

Al hacerle un zoom al seguimiento del balón, “parece que, de verdad, mi pie nunca toca el balón”.

Joakim le preguntó a sus seguidores qué opinaban sobre el supuesto fantasma que atajó el gol y algunos respondieron: “La pelota picó antes de que impactara con el pie, se hunde la parte inferior del balón dándonos cuenta que la pelota picó y no la despejó”, “Y decían que la FIFA no es realista”, “Iba con efecto y rebotó contra el suelo” y “No es nada de eso, eso es normal cuando se golpea el balón así, es un efecto que toma el balón cuando lo golpea muy preciso o fue porque el suelo tenía un pequeñito hueco, lo que ayudó que el balón retrocediera, no es la primera vez que pasa esto”.