¡Felicitaciones, abuelito! A los 89 años se graduó de la universidad y cumple un sueño

Alejo Hermógenes Ruíz Rubio se graduó del Instituto Superior Tecnológico Público Julio César Tello en Lima, Perú, y fue uno de los mejores de su promoción.

Con una emotiva ceremonia, recibió su diploma como técnico electrónico y demostró que nunca es tarde para obtener un título universitario y que con esfuerzo y dedicación se puede sacar un sueño adelante.

Junto con Alejo Ruiz Rubio se graduaron 97 jóvenes de 7 carreras.

Ruiz es un hombre puntual y dedicado. "No falté a ninguna clase en estos tres años. Mi edad no fue un obstáculo para estudiar. Mis compañeros y profesores me ayudaron. Y mi familia, que siempre ha estado en todo momento", dijo el abuelito a los medios.

El señor Alejo inicio sus estudios en el año 2008 y sabía que no era un camino fácil, pero logró culminar con éxito y ser parte de la promoción de graduados de la carrera de Electrotécnica Industrial.

Las fotografías de la ceremonia fueron publicadas en las redes sociales de la academia.

Esta ceremonia es especial también porque hoy se gradúa Alejo Hermógenes Ruíz Rubio, quien, a sus 89 años, ha culminado con éxito la carrera de Electrónica Industrial. ¡Felicidades, Alejo! Eres un orgullo para tu familia y un ejemplo para toda la comunidad educativa 👏👨‍🎓🤝 pic.twitter.com/ViUxfbUP7l — DRELM (@drelm_lima) February 22, 2020

Cabe resaltar que el instituto ofrece más de 34 carreras gratuitas para los ciudadanos de este país.