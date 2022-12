Festejó el triunfo de la selección argentina y atravesó un vidrio por accidente

El festejo de un hombre que atravesó un vidrio mientras celebraba el triunfo de la selección Argentina contra Países Bajos se ha hecho viral en las redes sociales.

En el impactante video se observa como el sujeto se encontraba viendo el encuentro deportivo del Mundial de Qatar 2022 en su televisor.

De repente, el hombre se levantó de su asiento y corrió hacía su balcón para festejar el pase a la semifinal del equipo del país gaucho.

No obstante, y para sorpresa de los usuarios de las redes sociales, el sujeto no se percató de que la puerta que daba al espacio exterior estaba cerrada, por lo que terminó atravesando el vidrio, y, al parecer, cortándose en algunas zonas de su cuerpo.

“Llama a una ambulancia”, se le escucha decir al hombre presuntamente afectado.

AMIGO ES MUY BUENO JAJAJAJJ, lo mas triste es que el tipo se lastima y me da pena pero es fantastico pic.twitter.com/ptZASYXKif — Fan de Enzo Diaz💚🇦🇷 (@Enzodiazferro) December 9, 2022

Aunque muchos internautas se mostraron consternados por lo ocurrido, otros, por su parte, sospecharon de la veracidad del suceso, dejando comentarios como “Qué curioso que estuvieran grabando”, “No creo nada de esto”.

El sujeto, quien al parecer resultó herido, pues se le observa con vendajes, es un creador de contenido argentino. Este se pronunció sobre lo ocurrido en sus redes sociales.

“Quiero agradecer a todos por los mensajes de agradecimiento, a toda la gente que se preocupó. Por suerte no me maté, todo fue muy pasional, ¿quién no quiere la tercera?”, indicó en el clip.