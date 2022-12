Fiesta se sale de control en la Isla Presidencial

El pasado domingo, el programa "Séptimo Día" alertó sobre la presencia de mujeres "ciberdelincuentes" que seducen a los hombres usando las redes sociales.

Este lunes, Badoo es tendencia nacional en Twitter, luego de las denuncias hechas por el informativo.

La red social no es el enemigo, pero sí la ingenuidad de algunos usuarios que no toman precauciones al momento de navegar y hacer contacto con extraños en internet.

Y hablando de personajes poco seguros, Lavish es una de las celebridades más criticadas en Instagram, una red social para compartir fotografías.

Vive en San Francisco y se define como un hombre rico, grosero y arrogante. Siempre posa con fajos de dólares en sus manos, lo que le ha valido una lluvia de críticas y amenazas en la red.

Pero no es el único que concentra la atención por estos días, pues el portal de videos más popular del mundo, YouTube, decidió sumarse al fenómeno musical del momento.

Una vez el usuario escribe "Do the Harlem Shake", se activa una aplicación en la que la página y todos sus íconos se ponen a bailar este frenético ritmo.

Y como si fuera poco, en la famosa parodia animada "La isla presidencial" también se hizo presente el Harlem Shake.

Todos los mandatarios se dejaron tentar por este ritmo musical, en una fiesta que se salió de control y en la que se ve desde un angelical Hugo Chávez hasta un presidente Juan Manuel Santos con la cabellera en llamas.