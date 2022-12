Final de fábula: vea cómo esta tortuga le ganó la carrera a una liebre

La fábula de la liebre y la tortuga pasó de los libros a la realidad en una feria animal realizada en Bangkok, Tailandia, donde recrearon la carrera de estos animales. La tortuga, sí señores, se alzó con la victoria.

Apenas dieron la largada, la liebre, que en realidad era un conejo, tomó ventaja rápidamente; sin embargo, a mitad de camino se paralizó. La tortuga, con paso seguro, le dio alcance y la sobrepasó.



La liebre pareció reaccionar en el último instante, lo que emocionó a los asistentes. Pero todo se quedó en buenas intenciones. La tortuga, al final, cruzó la meta en solitario.

El video, publicado en Facebook, superaba este miércoles los 12 millones de reproducciones.

Superhéroes de carne y hueso

Niños enfermos del hospital infantil de Sabara, en Sao Paulo (Brasil) recibieron la visita sorpresa de un grupo de superhéroes que apareció en las ventanas de los diferentes pisos del edificio, saludando a los pequeños.



Son, en realidad, limpiavidrios que decidieron vestirse como el Hombre Araña, Linterna Verde, Superman, Batman y Flash, para celebrar el día del niño en Brasil.

Fue una jornada inolvidable llena de sonrisas, fotografías y agradecimientos.

BMW presenta la moto del futuro

La Motorrad Vision Next 100, que hizo su debut mundial en Los Ángeles en la conmemoración del 100 aniversario de la marca alemana, es un prototipo que saldrá, como pronto, en 2030.



El número uno mundial de vehículos de alta gama concluyó así una gira por todo el planeta en la que expuso nuevos conceptos para las marcas de su grupo: un BMW deportivo con la carrocería flexible en Múnich, un Rolls-Royce completamente automático -sin necesidad de un conductor- presentado en Pekín, y un Mini eléctrico en Londres.

Con una estructura de una sola pieza, en la que el asiento está unido a un tablero de instrumentos digital conformando una larga línea aerodinámica, el cuerpo de la Motorrad Vision Next 100 es hueco y deja ver el motor.

"Su potencial de conectividad y su sistema de autoequilibrio ayudarán a proteger al conductor en todo momento, no habrá necesidad de usar un casco", dice Edgar Heinrich, director de diseño de Motorrad, división de motos de BMW.

La vestimenta de motorista también será más ligera y elegante, y también estará conectada para advertir de peligros u obstáculos en la carretera.

Heinrich admite, sin embargo, que usar motos sin protección sigue siendo por el momento una fantasía, entre otras cosas porque la utilización del casco es obligatoria en muchos países.

Igualmente, la tecnología de autoequilibrio, basada en giroscopios, está todavía en etapa de desarrollo.

"No prevemos autonomía (completa) para nuestras motos", dijo Heinrich, en momentos en que toda la industria del automóvil se ha lanzado a una carrera de vehículos sin conductor.

Estados Unidos es el mayor mercado para las motos de lujo como las de BMW, cuyo consumo está más relacionado con el placer que con la locomoción cotidiana, explicó el presidente de Motorrad, Stephan Schaller.

Cada año se venden en Estados Unidos 200.000 unidades de motos de más de 500 cm3, de las que BMW dice tener entre 4 y 5% de cuota de mercado, y 890.000 unidades en todo el mundo.

El mercado global de vehículos motorizados de dos ruedas, que incluye desde las bicicletas a las grandes motos de lujo, alcanzó los 114 millones en todo el mundo, con Europa (Alemania y Francia a la cabeza) por detrás de Estados Unidos, y después Brasil, mientras que China avanza a toda velocidad, precisó BMW.