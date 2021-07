Fingió estar enferma para ir a la semifinal de la Eurocopa y fue pillada en televisión

Nina Farooqi fingió estar enferma en su trabajo, por lo que su jefe le dio permiso de quedarse en su casa y trabajar desde allí, pero todo era una mentira, ya que la mujer fue a ver la semifinal de la Eurocopa, entre Inglaterra vs. Dinamarca.

Pero como dice el dicho “más rápido cae un mentiroso que un cojo”, la mujer fue captada por la transmisión de televisión celebrando un gol de la selección inglesa, quedando en evidencia ante sus jefes y millones de personas.

Al día siguiente, Farooqi recibió un mensaje de su jefe en el que decía que no se molestara en regresar a su trabajo, pues estaba despedida.

En una entrevista para el Daily Telegraph, la mujer mostró un poco de arrepentimiento, pero también dijo que también se hubiera arrepentido de no ir al partido. “Lo volvería a hacer”, expresó.

“Me dijeron que me habían visto por televisión, y decidí contarles porque lo hice, pero no obtuve ninguna empatía por su parte. Me dijeron que eso era todo y que estaba despedida", dijo Nina Farooqi para el Daily Telegraph.

Por último, manifestó que “el fútbol es su vida”, puesto que también es fotógrafa de los partidos de la Superliga Femenina Inglesa.

Su historia se hizo viral en las redes sociales.