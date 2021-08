Forjados para ganar: historias de deportistas colombianos capaces de levantar el peso de sus sueños

Forjados para ganar recopila la historia de cuatro deportistas, cuatro sueños que nacieron en un país donde el deporte puede llegar a ser un acto de supervivencia: Colombia.

Se trata de Valentina Acosta Giraldo, la arquera que estuvo en Tokio 2020 y vislumbro al país con su enorme talento.

El atleta Bernardo Boloyes , de 27 años, cuya especialidad son las carreras de 200 y 400 metros.

”La vida me dijo no cuando yo era atleta y no tenía para un plato de comida, la vida me dijo no cuando no tenía una buena alimentación para entrenar”, expresa este atleta de Isla Fuerte Bolívar.

Carolina Munevar, la mejor ciclista paraolímpica de Colombia, cuya historia es un ejemplo de resiliencia capaz de espantar las nubes de la tragedia.

Por último, Esteban Mejía, el ‘Hijo de Finlandia’, un ciclista de ruta que pedalea, kilometro a kilometro, para cumplir sus sueños.

“Y esa es la frase que yo llevo acá: porque usted puede ser el mejor, usted tiene la bicicleta más mala y le va a ir bien, pero si tiene la bicicleta de los millones y usted no es bueno, no le va a rendir”, dice Esteban.

Cuatro corazones de oro, forjados con fe y sacrificio. Atletas que no se rinden gracias a todo y a pesar de todo.

‘Forjados para ganar’ revela el espíritu olímpico que hay en cada uno de nosotros y que se alimenta de las hazañas de estos deportistas dispuestos a llevar el pesos de sus sueños cuantas veces sea necesario.

Un viaje inspirador a la tierra de los que forjan la gloria para Colombia y que lo inspirará . Para verlo, solo hay que aceptar la invitación que hace Esteban Mejía.

"Pelados, peladas, a ver el programa Forjados para ganar , si no se lo ven, no me hablen”, invitó el ‘hijo de Finlandia’.