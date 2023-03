Fue a visitar a su novia y el suegro lo puso a trabajar: “Yo solo venía a ver a su hija”

Para una buena relación de pareja, aseguran, es clave ganarse a los suegros, es por eso que el joven Alessandro Pacherres no tuvo reparo en darle gusto a su suegro. Lo pusieron a trabajar cuando fue a visitar a su novia.

Angie Sandoval, quien vive en Piura, ciudad de Perú, compartió en TikTok el video de la curiosa escena de su novio poniendo unos ladrillos a petición del suegro, quien supervisaba el trabajo.

“Suegrito, yo solo venía a ver a su hija”, comentó Angie a modo de broma.

Su papá le pidió ayuda a Alessandro para levantar un pequeño muro en la puerta que evite el paso del agua cuando llueve.

“Te amo, mi vida, gracias por lo que haces por mi familia”, expresó luego la mujer.

El clip publicado el pasado 12 de marzo de 2023, en la cuenta @angiesandoval36, llegó acumular cerca de 4 millones de vistas, así como miles de comentarios de los internautas quienes contaron experiencias similares.

“Recuerdo que una vez mi papá pidió que le hiciera el caño y resultó que al martillar rompió el tubo del agua y nos inundamos”, “la mamá de mi novia me hizo cocinar una vez cuando se enfermaron todos en su casa de gripe y mi novia me llamó, según ella, porque no podía salir y estaba mal”, “a mí me hicieron cargar bolsas con arena”, son algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de Angie.

En todo caso, muchos concluyeron que el joven tenía que hacerlo para ganar puntos y hacer méritos con su suegro.

“Es de latinos que el yerno haga hasta lo imposible por quedar bien con el suegro”, “el papá da instrucciones y procede a sentarse, no cabe duda que es una prueba de fuego para el novio de su hija”, "no lo juzgo porque debemos caer bien y siendo acomedidos es la mejor estrategia”, comentaron otros usuarios.