Fue por un ‘manicure’ y casi termina perdiendo la mano por una bacteria carnívora

Jayne Sharp acudió a su centro de estética de confianza sin sospechar que esto casi termina en una tragedia. ¿Cómo ocurrió?

La mujer requirió de varias cirugías para recuperar el tejido afectado por un microbio que le estaba consumiendo la carne.

El hecho ocurrió en Tennessee, Estados Unidos.

Jayne Sharp se dirigió, como acostumbra a hacer, a uno de los centros de estéticas más reconocidos de la ciudad. Pidió que le hicieran un ‘manicure’; pero al salir del lugar algo extraño estaba pasando en ella, empezó a sentir fuertes dolores en su mano, a tal punto que después de unos minutos le fue imposible moverla.

Todo comenzó porque en el momento del procedimiento le generaron un pequeño corte en su pulgar derecho que le incubó una poderosa bacteria carnívora en su piel. Charp relató en la cadena de noticias Fox su historia de esta manera:

“Mientras estuve allí, la joven que me hacía la manicura cortó sin querer mi pulgar y dije ‘ay’, pero luego continué igual. En la noche, fue imposible dormir, el dedo me latía mucho y me sentía enferma”.

A la mañana siguiente el dolor fue tal que se dirigió al centro hospitalario más cercano. En este confirmaron que se trataba de una bacteria potente llamada ‘fascitis necrotizante´, un microbio altamente peligroso e infeccioso. Según cuenta la mujer, el médico que la atendió le aseguró que “hubiese podido perder el dedo, e incluso el brazo, si no hubiera sido diagnosticada a tiempo y correctamente”.

Poco después del parte médico, Jayne fue sometida a un par de cirugías para ir depurando los enormes trozos de tejido afectado, hasta volver a adquirir la sensibilidad de la totalidad de la mano.

Según explican especialistas, personas con un sistema inmunológico débil son más propensas a contraer este tipo de bacteria. El hecho de que Jayne fuera diabética la hizo más susceptible a este problema.