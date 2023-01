¡Fue sin querer queriendo! A este reportero se le activaron filtros en plena transmisión en vivo

Con ojos saltones, sombreros y hasta un bigote morado apareció el periodista que intentaba informar sobre una fuerte nevada.

Justin Hinton quiso hacer un serio reporte en Facebook Live sobre el clima en Asheville, EE. UU. Sin embargo, no se percató de que los filtros se habían activado al iniciar la transmisión.

Publicidad

Sin querer, alegró la mañana de cientos de espectadores, quienes se burlaron de su apariencia en los comentarios.

Al finalizar el directo para WLOS ABC 13, el periodista se acercó a su teléfono y se detuvo a leer los comentarios.

“¿Tenía una cara rara?”, “Oh, ¿hay efectos especiales en el teléfono? ¿Qué me está haciendo en la cara? No tengo idea de cómo se ve mi cara”, dijo el reportero entre risas. No obstante, se disculpó por el error.

Publicidad

Afortunadamente no hubo represalias y la cadena de noticias decidió publicar el video con una graciosa descripción: “Cuando intentas hacer un Facebook Live serio sobre el clima y accidentalmente tocas el filtro Mystery Mask”.

El video publicado en el Facebook del canal ya cuenta con más del millón de reproducciones.