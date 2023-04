¿Fue un espanto? Estaba trabajando solo y se llevó tremendo susto con su taza de café

¿Cree en los espantos? Pues este video que es viral en redes sociales tiene desconcertados a los más incrédulos, luego de ver cómo a un joven que estaba trabajando solo le tiraron la taza de café de una mesa y además le movieron una silla.

“Ya no quiero volver a trabajar solo hasta tan tarde. Miren bien el video completo: me tiran la taza de café y me mueven la silla. Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofríos. 😱”, escribió David Pineda en su cuenta de Twitter al compartir la grabación del tremendo susto que vivió.

En el video se le ve al joven sentado en un escritorio frente al computador cuando de pronto se observa una taza caer al piso de la nada. Lo que le genera desconcierto a David, pero este se levanta a organizar.

Ya no quiero volver a trabajar solo hasta tan tarde. Miren bien el video completo: me tiran la taza de café y me mueven la silla. Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofríos. 😱 pic.twitter.com/QGsGulkX3Y — David Pineda (@DavidPinedaVa) April 17, 2023

Luego se le ve recoger los pedazos de la taza para botarlos en una pequeña caneca y empieza a limpiar con un trapero el líquido derramado, en ese momento corre una silla y de pronto esta vuelve a moverse sola.

“Los que me conocen saben que no creo ni en lo que me como, pero me pegaron el susto de mi vida”, dijo.

Este extraño suceso se habría presentado en “la sede principal de Cipsela, en el barrio Prado Centro de Medellín, es una casa que tiene casi un siglo de antigüedad, y tiene muchas historias, pero yo no quería conocerlas así”, aseguró David en su publicación.

Reacciones al supuesto espanto

Los comentarios al video de David Pineda no se hicieron esperar. “Si dices que la casa es antigua y tiene muchas historias a saber lo que ha sucedido allí y qué energías negativas se quedaron en la casa, pero estoy seguro que se había acumulado energía porque algo similar ha pasado en un museo de muñecos en San Petersburgo”, dijo un usuario de Twitter.

Sin embargo, otros dudaron de la veracidad de la historia y apuntan a que todo fue un montaje.

“Está muy bueno el video. Técnicamente, tiene un problema de movimiento, la taza no la empujan, la jalan, pero por lo demás está bastante bien hecho”, escribió otra persona.