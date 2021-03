Fuerte video de niños que se protegen de una balacera en escuela de Río de Janeiro

"Es muy peligroso lo que está ocurriendo. Vamos hacia aquí. Por favor, no nos quedemos juntitos por causa del coronavirus. Y tampoco de pie", indica una profesora a un grupo de niños que se protegen de una balacera en una escuela de Río de Janeiro, en Brasil.

Sin embargo, esa no era la única preocupación.

Mientras los pequeños se tapaban los oídos con sus manos, se les escapaba alguna risa nerviosa y susurraban. La profesora trataba de que ellos mantuvieran la distancia física.

"Desgraciadamente, tenemos que estar en estas condiciones, sentados en el pasillo de la escuela, teniendo que mantener la distancia y, al mismo tiempo, protegiéndonos de los tiros, que son constantes todas las tardes aquí”, agregó.

Todo quedó grabado en un video compartido en redes sociales por el activista Rene Silva.

“Vocês conseguem entender a complexidade que é viver numa favela? As crianças no corredor pra se proteger dos tiros. A professora preocupada com o distanciamento por causa da Covid... É isso, a realidade da desigualdade social!!!”, escribió en su nativo portugués Rene.

Publicidad

“¿Ustedes logran entender la complejidad de vivir en una favela? Los niños en el corredor se protegen de los tiros, la profesora preocupada por el distanciamiento a causa del COVID. Esa es la realidad de la desigualdad social”, significan sus palabras en castellano.

Vocês conseguem entender a complexidade que é viver numa favela?



As crianças no corredor pra se proteger dos tiros. A professora preocupada com o distanciamento por causa da Covid... É isso, a realidade da desigualdade social!!! pic.twitter.com/6uIakxsqmc — Rene Silva 🌵⭐️🌎 (@eurenesilva) March 22, 2021

La balacera sucedió el 19 de marzo, según las autoridades brasileras, en medio de una recurrente disputa de dos grupos criminales en esa favela de la Zona Oeste de Río de Janeiro llamada Praça Seca.

El diario O’Globo , al citar a la Policía Militar, indicó que el hecho no había dejado personas lesionadas.

Renan Ferrerinha, secretario de Educación de la ciudad, cuestionó al estado y su estrategia de seguridad para enfrentar la problemática.

"Además de los grandes desafíos educativos, tenemos el problema crónico de la violencia en Río. De nada sirve insistir en una política de seguridad pública ineficiente, que perjudica a los más pobres y no está integrada con otras áreas, especialmente con la educación", escribió en Twitter.

Além dos grandes desafios educacionais, temos o problema crônico da violência no Rio. Não adianta insistir numa política de segurança pública ineficiente, do confronto pelo confronto, que prejudica os mais pobres e não está integrada com outras áreas, especialmente a Educação. https://t.co/Fqj75ujXD8 — Renan Ferreirinha (@ferreirinharj) March 22, 2021