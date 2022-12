Gastó los ahorros de su boda para ir al Mundial de Qatar: “Espero que mi mujer me entienda”

Un aficionado mexicano gastó los ahorros de su matrimonio para poder ir al Mundial Qatar 2022 y su historia se ha vuelto viral en las redes sociales. Él manifestó, como muchos, que su sueño siempre ha sido ir al máximo evento de fútbol en todo el planeta.



En una entrevista para Marca, se le puede ver al hombre con un cartel que dice “Amor, me gasté todo el $$ (dinero) de la boda, llegando a México te lo explico”.

“El próximo año tenía programada mi boda, tenía muchos ahorros... como aquí todo está muy caro, pues ya me he gastado mucho dinero”, expresó el aficionado.

Pese al gasto, manifestó que ha disfrutado mucho del Mundial de Qatar y mantuvo su promesa de casarse, pero tal vez sea en un tiempo más lejano porque “el amor sigue”.

"Yo solo espero que mi mujer me comprenda, que al final no me vaya a mandar a la jodida. El amor sigue y ahí seguimos", añadió el hincha mexicano.



Reveló que el matrimonio iba a ser en marzo de 2023, pero ahora espera que sea en diciembre de ese mismo año. Expresó que, si su prometida lo deja por haber cumplido "su sueño", pues es porque realmente no lo ama.

¿QUÉ HARÍAS CON TAL DE ESTAR EN UNA COPA DEL MUNDO? ⚽🇲🇽



Este aficionado fue a #Qatar2022 con el dinero de la boda y le manda un mensaje a su novia#ClaroEnQatarhttps://t.co/uPNjyA0vCZ pic.twitter.com/eWEL2wyaFw — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 1, 2022