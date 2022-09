Gato quedó atrapado debajo de una tina luego de que remodelaran el baño de la casa

A través de su cuenta en Twitter, una joven reveló cómo su gato quedó atrapado debajo de la bañera mientras hacían remodelaciones en su vivienda. "Son las 2 de la mañana y yo me meto en la cama después de haber reventado el baño que han estado todo el día arreglando los obreros", así inició su particular historia que no tardó en hacerse viral.

La familia contrató algunas adecuaciones para reorganizar ciertas partes del baño, así que un grupo de obreros estuvo en la residencia y realizó el trabajo.

El día transcurrió con normalidad hasta que la jovencita se percató de que su gato no estaba por ningún lugar de la casa y procedió a llamarlo, intuyendo que el animal se encontraba por fuera del domicilio.

pORQUE SE HABÍAN DEJADO A MI GATO DENTRO pic.twitter.com/yVMBQpaaP8 — 𔓎spooky cuchu𔓎 (@patatiIla) September 23, 2022

Fue allí que descubrió lo peor, pues el felino había quedado atrapado debajo de la estructura que daba soporte a la bañera. Rápidamente, la joven despertó a sus padres, quienes se sorprendieron con la noticia.

Angustiada por el estado de salud del animal, la jovencita tuvo que romper el cemento para finalmente liberar a su mascota. A pesar del angustiante momento, el minino resultó ileso después del incidente.

Aunque muchos consideraron el incidente como divertido, otros acusaron a la joven de no saber cuidar a su mascota, y a su vez, estuvieron quienes atacaron a los obreros por no percatarse de la presencia del felino mientras realizaban las remodelaciones.

Ante las críticas, la joven salió en defensa de sí misma y de los trabajadores.

"Cómo cojones se te va a ocurrir que cuando te has despistado se ha metido un gato por el agujero de 15x15cm de la obra", manifestó.