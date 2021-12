Gemelas comparten novio y quieren quedar embarazadas al mismo tiempo

Anna y Lucy DeCinque son las gemelas que comparten novio y quieren quedar embarazadas al mismo tiempo. Estas hermanas viven en Australia y su historia cobró más relevancia por un reality.

Conocieron a su actual pareja, Ben Byrne, hace 10 años a través de Facebook.

“La primera noche que lo vimos ambas lo besamos”, comentó Anna, según el medio Meganoticias.

“Fue genial desde el principio. Nos llevamos bien de inmediato. Es mucho más fácil para nosotras compartir novio. No me importa que se acerque a besar a Lucy porque luego me besará a mí. Nos trata por igual. Sabe que todo lo que le hace a una gemela, se lo hace a la otra”, agregó.

El novio de las gemelas dice tener algo de presión por su papel en la relación, pero los tres parecen vivir felices y se comprometieron en el reality ‘Extreme Sisters’, emitido a mitad de 2021.