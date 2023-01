Generoso con altura: pasajero cedió puesto de primera clase a desconocida de 88 años

Jack y Violet viajaban de Londres a Nueva York en un vuelo de Virgin Atlantic. El noble momento fue registrado por una azafata.

Jack y su familia habían comprado boletos de primera clase hasta Estados Unidos.

Según explicó la asistente de vuelo Leah Amy, el joven y la enfermera retirada hicieron amistad mientras esperaban el abordaje.

El pasajero supo que Violet soñaba con volar en primera clase, pero su presupuesto no se lo permitía.

Tras el abordaje, el joven decidió levantarse y cederle el puesto, pues la anciana estaba sentada en las sillas económicas del avión.

Violet había tomado el vuelo para reencontrarse con su hija después de un largo tiempo; no había podido viajar por una cirugía de rodilla. Lo que nunca pensó es que su sueño se haría realidad: viajar en primera clase.

Estaba tan sorprendida y feliz que le pidió a la azafata que le tomara una selfie. Como no tenía celular, la asistente de vuelo le prestó el suyo.



De esta manera podría mostrarle a su hija que estaba viajando con estilo.

Este momento fue registrado y difundido en redes sociales por la azafata.

“De los cientos de vuelos en los que he trabajado, he tenido el placer de atender a futbolistas, supermodelos y algunas estrellas de Hollywood, pero déjenme contarles sobre mis dos pasajeros favoritos, Jack y Violet”, escribió Leah Amy.